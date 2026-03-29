الأحد, 29-مارس-2026 الساعة: 09:42 م - آخر تحديث: 09:14 م (14: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
تشييع جثمان فقيد الوطن والإعلام الرياضي علي حمود العصري

المؤتمرنت -
تشييع جثمان فقيد الوطن والإعلام الرياضي علي حمود العصري
شُيع بصنعاء اليوم جثمان فقيد الوطن والإعلام الرياضي علي حمود العصري الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن في المجالين الإعلامي والرياضي.

وخلال مراسم التشييع، التي شارك فيها، نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، وأمين عام محلي أمانة العاصمة - رئيس نادي وحدة صنعاء أمين جمعان، وقيادات رياضية وإعلامية وعدد من زملاء الفقيد، أشاد المشيعون، بمسيرة حياة الفقيد علي العصري الزاخرة بالنشاط الإعلامي والرياضي وما تحلّى به من دماثة أخلاق ورصانة في الأداء.

وأشاد نائب وزير الإعلام بإسهامات الفقيد العصري في تطوير الإعلام الرياضي والوصول به إلى العالمية من خلال انخراطه في مجال التعليق الرياضي ومشاركته الواسعة في تغطية المباريات المحلية والإقليمية.

وأشار إلى أن الراحل، كان أحد أبرز نجوم الإعلام الرياضي، وحفلت مسيرة حياته العملية على مدى أربعة عقود، بالأعمال الإبداعية والمتميزة في المجالين الإعلامي والرياضي، وكان من أشهر برامجه الرياضية المتخصصة في الإعلام الرياضي "أستوديو الرياضة".

ولفت الدكتور البخيتي، إلى دور الفقيد العصري في تطوير الإعلام الرياضي، وتشجيع العديد من الشباب على الالتحاق بهذا المجال، فضلًا عن تألقه وتميزه في التعليق الرياضي وتمكنه من الجمع بين الإعلام والرياضة.

ونوه بما تركه الفقيد من بصمات في مجال الإعلام الرياضي، والتي سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته، وسيبقى صوته خالداً في ذاكرة الجمهور الرياضي اليمني.

وعبر المشيعون، عن خالص التعازي وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل العصري كافة والوسط الإعلامي والرياضي عامة بهذا المصاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقد وُوري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة عصر بعد الصلاة عليه في جامع الأنسي








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026