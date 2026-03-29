رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل السفير عبدالوهاب جحاف

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل السفير عبدالوهاب ناصر جحاف الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .



واشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى اولاد الفقيد المهندس عصام جحاف و الدكتور نزار جحاف والدبلوماسي هشام جحاف و آل جحاف جميعا بمناقب الفقيد عبدالوهاب جحاف الوطنية والنضالية مؤكدا أن اليمن فقدت برحيله احد ابرز أعلامها,وأحد رموز الثورة الأم, ثورة 26 سبتمبر 1962م الخالدة, واحد ابرز هامات الدبلوماسية اليمنية .



وعبر ابوراس باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وانصاره عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب ؛سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد السفير عبدالوهاب جحاف بواسع رحمته وعظيم غفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون