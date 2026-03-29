الإثنين, 30-مارس-2026 الساعة: 12:45 ص - آخر تحديث: 11:48 م (48: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صِبيانيَّةُ العُدوانِ الأمريكيّ الإسرائيليّ الصُّهيونيّ وجُنونُه على إيران
أ. د عبدالعزيز صالح بن حَبتُور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة

89 شهيداً من الحركة الفلسطينية الأسيرة

المؤتمرنت -
89 شهيداً من الحركة الفلسطينية الأسيرة
أعلن نادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة في شهر أكتوبر عام 2023، إلى 89 شهيدا ممن عرفت هوياتهم، بينهم 52 معتقلا من قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد الأسير مروان حرز الله من نابلس.

وأوضح نادي الأسير في بيان اليوم، أن الشهداء ارتقوا نتيجة جرائم التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والاعتداءات الممنهجة، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات، من بينها الحرمان، والسلب، والتنكيل، والإذلال، والاحتجاز في ظروف لا إنسانية تمس الكرامة الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن عددا من معتقلي غزة الذين استشهدوا لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات آخرين جرى إعدامهم ميدانيا، لافتا إلى أن صور جثامين الأسرى ورفاتهم، التي سلمت بعد وقف إطلاق النار، شكلت دليلا على عمليات إعدام ممنهجة خارج إطار القانون.

وأكد أن المرحلة تعد الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، مشيرا إلى أن عدد شهدائها منذ عام 1967 "ممن عرفت هوياتهم" ارتفع إلى 326 شهيدا.

وأضاف نادي الأسير أن عدد الشهداء من الأسرى المحتجزة جثامينهم والمعروفة هوياتهم ارتفع إلى 97 شهيدا، من بينهم 86 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: وفاة الرئيس الجزائري الأسبق
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الكميم بوفاة نجله
أخبار: القوات المسلحة تستهدف العدو الاسرائيلي بدفعة صواريخ
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي القوباني بوفاة نجله
أخبار: هام... نص بيان القوات المسلحة اليمنية
عربي ودولي: روسيا تحذّر أعضاء مجلس الأمن
قضايا وآراء: النظام السياسي في امريكا USA سيقود العالم إلى الهاوية
أخبار: الخارجية: دول العدوان ارتكبت أبشع الجرائم
أخبار: صلح قبلي بين آل الخيل إب وآل رمضان أرحب
أخبار: الإنذار المبكر يحذّر سكان هذه المناطق
عربي ودولي: 72267 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
فنون ومنوعات: هاني شاكر يغادر العناية المركزة
رياضة: غولر يفوز بجائزة هدف الشهر
أخبار: الاحتلال يعدم فلسطينياً خلال اعتقاله
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء لبنان إلى 1094
أخبار: صنعاء تُحيي اليوم الوطني للصمود
أخبار: احذروا.. أمطار وسيول وتدني الرؤية
اقتصاد: تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: 1072 شهيداً في لبنان منذ 2 مارس
أخبار: صنعاء تحذّر من استمرار إغلاق الأقصى
عربي ودولي: الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان
عربي ودولي: الاحتلال يعيد اعتقال 100 أسير محرر
أخبار: أمطار متفرقة وتحذير من تدني الرؤية
أخبار: حزب البعث يهنئ أبو راس بعيد الفطر
عربي ودولي: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على لبنان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026