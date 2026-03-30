استشهاد 6 فلسطينيين في قصف اسرائيلي لغزة

استشهد 6 فلسطينيين فيما أصيب آخرون، امس الأحد، في قصف جوي إسرائيلي استهدف نقطتي تفتيش أمنيتين تابعتين لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي هذا في أحدث خرق لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أي قبل أكثر من 5 أشهر من الآن.

وقال مسعفون إن طائرات إسرائيلية هاجمت نقطتي تفتيش ‌تابعتين للشرطة في خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 3 من أفراد الشرطة و3 مدنيين، بينهم فتاة، وإصابة 4 آخرين، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
من جانبها، ذكرت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر طبية أن القصف الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم 3 من عناصر الشرطة و3 مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 680 فلسطينيا وإصابة 1876 آخرين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس حيّز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل شهر قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما ‌لا ‌يقل عن 50 فلسطينيا، بحسب مسؤولي الصحة في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 72 ألف شخص بعد شنّ الحرب على حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إثر عملية طوفان الأقصى.

