ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72280

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفاً و280 شهيداً و172 ألفاً و14 مصاباً.



وأوضحت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية شهيدين اثنين متأثرين بجراحهما، وإصابة واحدة.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 704، وإجمالي الإصابات 1,914، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 756.



وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.