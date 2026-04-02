إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ34

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ34 على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، بحجة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.



وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن شرطة الاحتلال تشدد إجراءاتها العسكرية في محيط المدينة المقدسة، ومداخل المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.



وفي السياق، تواصل "جماعات الهيكل" المزعوم تحريضها على اقتحام المسجد الأقصى خلال "عيد الفصح" مطالبة بفتحه خلال فترة العيد الممتدة من 2 إلى 9 أبريل.



في المقابل، يستغل الاحتلال "حالة الطوارئ" ذريعة لتعزيز سيطرته على المسجد الأقصى، وسط تصاعد الدعوات الشعبية والمقدسية إلى الحشد نحو أقرب النقاط والحواجز العسكرية المحيطة به، لكسر الحصار المفروض عليه، وفرض إعادة فتحه.