المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72,289

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,289 شهيدا، و172,043 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وأوضحت المصادر، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 إصابات.



وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 713 شهداء، وإجمالي الإصابات إلى 1,943، فيما جرى انتشال 756 جثمانا.



وأوضحت المصادر ذاتها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

