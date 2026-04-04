استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء

أعلنت الهيئة العامة للآثار والمتاحف عن استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي في صنعاء، بعد إصلاح الأضرار التي لحقت بالمتحف جراء العدوان الصهيوني الذي استهدف مبنى صحيفة "26 سبتمبر".



وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم أن إعادة افتتاح المتحف تمثل خطوة مهمة لاستئناف النشاط الثقافي والحفاظ على الموروث الشعبي، رغم التحديات الراهنة.



ودعت الجميع لزيارة المتاحف والتعرف على الإرث التاريخي والثقافي العريق الذي تزخر به بلادنا، مبينة أن متحف الموروث مفتوح للزوار مجاناً طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً عدا الخميس والجمعة.

(سبأ)

