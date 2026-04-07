العاصفة مستمرة.. وهذه توقعات الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق مختلفة من محافظات عمران، حجة، صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعز، سهل تهامة.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، مأرب، البيضاء، الضالع، مرتفعات الجوف ولحج وأبين.



وحذر المركز المواطنين من مخاطر جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بالابتعاد عن الأشجار والأماكن العالية وأعمدة الكهرباء .



كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية وانخفاض الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.