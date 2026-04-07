ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 72312

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و312 شهيدا، و172 ألفا و134 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان لها اليوم، بأن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية هي 10 شهداء، بالإضافة إلى 44 إصابة.



وقالت إنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الشهداء 733 شهيدا، وإجمالي الإصابات 2034 مصابا، وإجمالي الانتشال من تحت الركام 759 شهيدا.



وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.