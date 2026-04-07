المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ التويتي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد علي محمد التويتي، عضو اللجنة الدائمة، عضو مجلس الشورى، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن والمجتمع.



وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى نجلي الفقيد الشيخ آدم والشيخ خليل محمد علي التويتي وإخوانهم، بمناقب الراحل ومواقفه البطولية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، ودوره في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين وتعزيز روح الأخوة والتسامح في محيطه القبلي، وكذا إسهاماته البارزة في إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة التنظيمية والوطنية.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأسرته وآل التويتي كافة في مديريتي يريم والسدة محافظة إب بهذا المصاب.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..