الأربعاء, 08-أبريل-2026 الساعة: 02:29 ص - آخر تحديث: 12:15 ص
أخبار
المؤتمر نت - أحبطت روسيا والصين، اليوم، قراراً اقترحته البحرين في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز باستخدام القوة العسكرية

روسيا والصين تحبطان مشروع قرار لفتح مضيق هرمز

المؤتمرنت -
روسيا والصين تحبطان مشروع قرار لفتح مضيق هرمز
أحبطت روسيا والصين، اليوم، قراراً اقترحته البحرين في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز باستخدام القوة العسكرية.

وينصّ المقترح البحريني الأولي على تخويل الدول استخدام "جميع الوسائل اللازمة"، وهو مصطلح أممي يشمل العمل العسكري، لضمان المرور عبر مضيق هرمز وردع أي محاولات لإغلاقه.

غير أن المقترح عُدِّل بعد أن أعربت روسيا والصين وفرنسا، وهي جميعها دول تتمتع بحق النقض "الفيتو"، عن معارضتها للموافقة على استخدام القوة، فتم حذف جميع الإشارات إلى العمل الهجومي، على أن يُجيز استخدام "جميع الوسائل الدفاعية اللازمة".

وعلى الرغم من ذلك، عارضت روسيا والصين القرار وصوتتا ضده، في حين امتنع عضوان في المجلس عن التصويت، مقابل 11 صوتاً لمصلحته.

وحتى في حال اعتماده، من المستبعد أن يكون للقرار أي تأثير على الحرب في الشرق الأوسط، خصوصاً مع تصعيد أمريكا وإسرائيل عدوانهما على إيران.

ويأتي هذا قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإيران لفتح مضيق هرمز، مهدداً بـ"إزالة حضارة" من بعده.








