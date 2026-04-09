إصابة 4 أطفال بشظايا قذيفة في تعز

أُصيب أربعة أطفال في مديرية صالة بمحافظة تعز، مساء اليوم، بشظايا قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان، على منطقة "جولة القصر" - قرب وادي صالة.



وأوضح مصدر أمني، أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقذيفة مدفعية منازل المواطنين في منطقة وادي صالة، ما أدى إلى إصابة أربعة أطفال، إصابة اثنين منهم بجروح متوسطة، وطفلين بجروح طفيفة.



وأشار إلى أنه تم إسعاف الطفلين إلى مستشفى "الرفاعي"، ومن ثمَّ إلى مستشفى "ابن سيناء"، وبعد تلقيهما الإسعافات الأولية تبيَّن أن الطفل عبدالرحمن علي (13 عاماً) أصيب بشظية في ساعد يده اليُمنى، وأصيب أخوه (الطفل أحمد علي عبدالرحمن)، البالغ من العمر 11 عاماً، بشظية أسفل الظهر وشظية أخرى في الورك الأيمن، مؤكدًا أن مستوى إصابة الطفلين متوسطة.



وأدان المصدر استمرار استهداف المرتزقة الأحياء السكنية، التي باتت تُستهدف بشكل مُمنهج ومتكرر، في تجاهل مستمر للقيم الإنسانية والقوانين الدولية والإنسانية.