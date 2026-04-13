الأرصاد يحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على محافظـات صعدة، عمـران، حجة، صنعاء، المحـويت، ذمار، ريمـة، إب، تعـز، الحديدة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانـاً على غرب الجوف ومأرب، البيضاء، الضالع، مرتفعات لحج وأبين.



وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعـد هطول الأمطار.



كما حذر من الرياح الهابطة الشديدة والعواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأماكن والأشجار العاليـة.



وحذر أيضاً من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والانخفاض في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضبـاب.