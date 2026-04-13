نعيم قاسم: نرفض المفاوضات ولن نستسلم

الثلاثاء, 14-أبريل-2026 الساعة: 06:54 ص - آخر تحديث: 02:13 ص
المؤتمر نت - أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، رفضه للتفاوض المباشر بين الدولة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، رفضه للتفاوض المباشر بين الدولة اللبنانية والاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى التراجع عن هذا الأمر.

وقال نعيم قاسم، في كلمةٍ له، إنّنا "نرفض المفاوضات مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، فهذه المفاوضات عبثية، وتحتاج إلى أن يكون هناك اتفاق وإجماع لبناني على تغيير البوصلة من عدم التفاوض إلى التفاوض المباشر كما يُطرح الآن".

وأضاف: "لا يحقّ لأحد أن يأخذ لبنان إلى هذا المسار من دون توافق داخلي بين مكوّناته، وهذا لم يحصل. هذا جزء من التنازل، من سلسلة التنازلات المجانية التي قدّمتها السلطة، وقد تبيّن بالدليل العملي والواقعي أنها تنازلات خاسرة، بل يُذلّوننا بها كأعداء، وتخسر حكومة لبنان وشعبه ومستقبله".

وشدّد الأمين العام لحزب الله على أنّ "هذا التفاوض إذعان واستسلام وتجريد للبنان من قوّته. نحن ندعو – والفرصة لا تزال متاحة – إلى موقف تاريخي بطولي بإلغاء هذا اللقاء التفاوضي، وانظروا، ستركض الدول كلّها وراءكم، وسيكون لديكم موقع عظيم داخل الشعب اللبناني، وستستطيعون أن تؤسّسوا لاستخدام عوامل القوة في مواجهة المشروع الإسرائيلي، وإرغامه على تطبيق الاتفاقات"، داعيًا إلى تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024.

وأشار إلى أنّ "السلطة مسؤولة عن السيادة والتحرير وحماية المواطنين"، وأضاف: "إذا فكّر أحد أن يستسلم، فليذهب ويستسلم وحده، أمّا نحن فلن نستسلم، وسنبقى في الميدان حتى آخر نفس".

وأكد قاسم أن توقيت الرد في الثاني من مارس الماضي كشف عن خطة عدوانية كبيرة كانت معدة للبنان، موضحا أن هذا التوقيت حرم الكيان الإسرائيلي من مفاجأة المقاومة، ومن إيقاع خسائر كبيرة كان يمكن أن تحدث.

ولفت إلى أن أهداف العدوان الإسرائيلي تتمثل في إبادة القوة التي يتمتع بها لبنان ومقاومته، تمهيدا لمشروع "إسرائيل الكبرى".








