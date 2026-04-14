المؤتمرنت -

غروندبرغ يدعو لفتح تحقيق في أحداث المكلا

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، استمرار الجهود مع الأطراف اليمنية والجهات الإقليمية والدولية لحماية مسار السلام.



وشدّد غروندبرغ في إحاطته أمام مجلس الأمن مساء اليوم، على أن تحقيق وقف إطلاق نار شامل في البلاد يظل أولوية قصوى.



وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه إزاء سقوط ضحايا خلال احتجاجات المكلا، داعياً إلى ضبط النفس وفتح تحقيق شفاف في الأحداث.



وفي السياق ذاته، أوضح مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن نصف سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مشيراً إلى أن المنظمة تحتاج إلى ما لا يقل عن ملياري دولار لتأمين الاحتياجات المنقذة للحياة خلال المرحلة المقبلة.



تأتي تصريحات المبعوث الأممي في مجلس الأمن في سياق أحداث دامية شهدتها مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، حيث قُتل العشرات وأُصيب عدد من المتظاهرين بينهم حالات حرجة، إثر صراع بين فصائل العدوان السعودي على النفوذ في المحافظات الجنوبية.