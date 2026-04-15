أجواء ممطرة ومغبرة في هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء مغبرة في المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار متفرقة قـد يصحبها الرعـد أحيانـاً على أجـزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، تعـز.



ومن المتوقع أجواء مغبرة على الأجزاء الشمالية من صحارى محافظات حضرموت، مأرب، الجـوف، صعـدة.



ونبه المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان، ومن التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعـد هطول الأمطار، ومن الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبليـة بسبب هطول الأمطار وتشكل الضبـاب.



كما نبه كبار السـن والأطفـال ومرضى الصدر في المناطق الصحراويـة من آثـار تواجـد الغبار.