أخبار
أزيد من 219 الف طالب وطالبة ينهون اختبارات الثانوية
أنهى طلاب الثانوية العامة اليوم بأمانة العاصمة والمحافظات، اليوم إختباراتهم النهائية للعام الدراسي 1447هـ التي تقدّم لها 219 ألفاً و232 طالبًا وطالبة موزعين على ألف و576 مركزاً اختبارياً.

واطلّع نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس ومعه وكلاء قطاع التعليم الأساسي هادي عمار وإبراهيم شرف والتدريب والتأهيل المساعد أحمد عباس على سير إختبارات الشهادة الثانوية في يومها الأخير بمركزي "سبأ، أم المؤمنين عائشة"، الاختباريين بأمانة العاصمة.

واستمعوا من القائم بأعمال وكيل قطاع المناهج وتخطيط التعليم حميد غثاية والقائمين على المركز الاختباري إلى شرح موجز حول الجهود التي بُذلت لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات لضمان إنجاح الاختبارات.

وخلال الزيارة، بارك الدكتور الدعيس لأبنائه الطلاب ومن خلالهم لأولياء أمورهم، إنجاح اختبارات الشهادة العامة الأساسية والثانوية رغم شحة الإمكانات المتاحة جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار.

وثمن جهود الجميع في إنجاح الاختبارات تنفيذًا لتوجيهات قيادة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي واستشعار القائمين على قطاع المناهج وتخطيط التعليم وكافة العاملين في اللجان الاختبارية والذي تجاوز عددهم 65 ألف كادر تربوية وتعليمي ومن السلطات المحلية واللجان الأمنية بالمراكز الاختبارية التي بلغت أربعة آلاف و331 مركزاً اختباريًا، استوعبت 521 ألفاً و463 طالباً وطالبة للشهادة العامة الأساسية والثانوية.

واعتبر الدكتور الدعيس، نجاح اختبارات الشهادة العامة انتصاراً يضاف إلى رصيد انتصارات الجبهة التربوية، مشيرًا إلى جهود الوزارة المستمرة في تحديث وتطوير العملية الاختبارية باعتبارها من أهم معايير قياس مستوى التحصيل العلمي لأبنائنا الطلاب.








