9225 شهيداً وجريحاً في لبنان منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الماضي إلى 9225 شهيداً وجريحاً.



وأفاد الوزارة في بيان، بتسجيل 43 شهيدا و140 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية في سلسلة غارات جديدة، ما رفع حصيلة الضحايا إلى 2164 شهيداً و7061 جريحا.



وفي السياق، كثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته وقصفه المدفعي على بلدات وقرى الجنوب اللبناني، ما أسفر عن مقتل مزيد من الأشخاص، كان آخرهم أربعة من رجال الإسعاف قتلوا في قصف استهدف بلدة ميفدون جنوبي البلاد.