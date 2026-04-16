حصيلة جديدة لضحايا العدوان على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، استشهاد 29 شخصا وإصابة 124 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.



وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن "29 شهيدا و124 جريحا سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية في آخر 24 ساعة"، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 2196 شهيداً و7 آلاف و185 جريحا منذ 2 مارس.



وأوضحت أن من بين الشهداء 172 طفلا و260 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى من الأطفال 661، ومن النساء 1167.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن استشهاد تسعة مدنيين وإصابة ستة آخرين بجروح جراء غارتين شنهما طيران العدو الإسرائيلي على بلدة "الشهابية" بقضاء صور جنوبي البلاد، فيما استشهد مدني جراء استهداف سيارة على طريق "ضهر البيدر" الرابط بين بيروت والعاصمة السورية دمشق.