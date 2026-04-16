أخبار
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدّة 10 أيام، اعتباراً من منتصف هذه الليلة

هدنة 10 أيام في لبنان تبدأ الليلة

المؤتمرنت -
هدنة 10 أيام في لبنان تبدأ الليلة
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدّة 10 أيام، اعتباراً من منتصف هذه الليلة.

وقال ترامب، في منشورٍ على منصة "أكس"، إنّه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني، جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأضاف: "اتفق هذان الزعيمان على أنّه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما ابتداء من منتصف هذه الليلة بالتوقيت المحلي".

وأشار إلى أنّه سيقوم بدعوة عون ونتنياهو إلى البيت الأبيض "لإجراء أوّل محادثات جادة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، وهو وقت طويل جداً. كلا الجانبين يرغبان في رؤية السلام، وأعتقد أن ذلك سيحدث قريباً".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنّه وجّه نائب الرئيس، جي دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان رازين كين، "للعمل مع إسرائيل ولبنان لتحقيق سلام دائم".

وختم ترامب: "لقد كان شرفاً لي أن أساهم في حل 9 حروب حول العالم، وهذه ستكون الحرب العاشرة، فلننجز ذلك".

سلام يرحّب...
في المقابل، رحّب رئيس الحكومة، نواف سلام، بإعلان وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، معتبراً أنّه "مطلب لبناني محوري سعينا إليه منذ اليوم الأول للحرب، وكان هدفنا الأول في لقاء واشنطن يوم الثلاثاء".

وقال سلام، في منشورٍ على "أكس": "إذ أهنّئ جميع اللبنانيين بهذا الإنجاز، أترحّم على الشهداء الذين سقطوا، وأؤكّد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح من مدنهم وقراهم، وكلّي أمل أن يتمكّنوا من العودة إليها في أسرع وقت".

وختم: "لا يسعني أيضاً إلا أن أشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة، ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكل الأشقاء العرب".

جيش العدو: نواصل القتال بكامل قوتنا
في السياق، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأنّ نتنياهو أبلغ وزراءه أنّ جيش الاحتلال سيبقى في الأراضي اللبنانية خلال فترة الهدنة.

وكانت القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أكدت "عدم تلقيها أمراً رسمياً بعد بوقف إطلاق النار في لبنان"، وقالت: "نواصل القتال بكامل قوتنا".

وأشارت إلى احتمال ازدياد إطلاق الصواريخ، في الساعات المقبلة، والتركيز على بلدات حدودية.








