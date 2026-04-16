المؤتمرنت -

مفاجأة.. بدء صرف مرتبات شهرين في صنعاء

أعلنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، اليوم، بدء صرف إعاشة آباء وأمهات وأبناء وزوجات الشهداء والمفقودين لشهري رمضان وشوال 1447هـ، بإجمالي ثلاثة مليارات و810 ملايين و592 ألفاً و300 ريال.



وأوضحت الهيئة في بيان، أن عملية الصرف تشمل إعاشة آباء وأمهات الشهداء والمفقودين لشهري رمضان وشوال بمبلغ ملياري ريال، إضافة إلى إعاشة الأبناء لشهر شوال بمبلغ مليار و463 مليوناً و899 ألفاً و300 ريال، وكذا إعاشة زوجات الشهداء والمفقودين لشهر شوال بإجمالي 346 مليوناً و693 ألف ريال.



وأشارت الهيئة إلى أن عملية الصرف بدأت مساء اليوم، عبر شبكات الحوالات السريعة في مختلف المحافظات.



وأكدت أن مشروع الإعاشة يُعد أحد المشاريع الشهرية الأساسية التي تتبناها الهيئة ضمن خططها الرامية إلى توفير الرعاية الشاملة لأسر الشهداء والمفقودين، والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين أوضاعهم المعيشية، عرفاناً بتضحيات الشهداء في سبيل الله والدفاع عن الوطن.