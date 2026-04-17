9838 شهيداً ومصاباً في لبنان منذ مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي، بلغت 2294 شهيداً و7544 مصابا، مشيرة إلى أنها حصيلة غير نهائية.



وأوضحت الوزارة في بيان، أنه من ضمن هذه الحصيلة 100 شهيد من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي و233 مصاباً.



وأشارت إلى أنها ستعلن لاحقا عن الحصيلة النهائية بعد الانتهاء من رفع الأنقاض وانتشال الجثث وإجراء فحوص الحمض النووي للتعرف على الهويات.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء أمس الخميس، عن التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 10 أيام.