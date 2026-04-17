الجمعة, 17-أبريل-2026 الساعة: 11:10 م - آخر تحديث: 10:40 م (40: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
أفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم، بأنّ ما لا يقلّ عن 47 امرأة وفتاة استشهدنَ يومياً في المتوسط، في خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرّت أكثر من عامَين

غزة.. مقتل أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة
أظهرت بيانات نشرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الجمعة، أنّ ما لا يقلّ عن 47 امرأة وفتاة استشهدنَ يومياً في المتوسط، في خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرّت أكثر من عامَين.

وأفادت الهيئة بأنّ "أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قُتلنَ في قطاع غزة بين أكتوبر 2023 وديسمبر 2025"، الأمر الذي يمثّل أكثر من نصف عدد الشهداء الذين وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة سقوطهم في خلال الحرب الأخيرة.

وحذّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة من استمرار سقوط ضحايا، ولا سيّما من النساء والفتيات، حتى بعد مرور ستّة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار الهشّ، علماً أنّه دخل حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025 فيما خروقات عديدة تتخلّله وتؤدّي إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأكدت مسؤولة العمل الإنساني في هيئة الأمم المتحدة للمرأة صوفيا كالتروب أمام الصحافيين بمقرّ المنظمة في جنيف أنّ "أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة في غزة وقعنَ ضحية للغارات الجوية والعمليات العسكرية البرية الإسرائيلية" في تلك الفترة المُشار إليها، مبيّنةً أنّ من بينهنّ "أكثر من 22 ألف امرأة و16 ألف فتاة، أي إنّ المعدّل كان مقتل 47 امرأة وفتاة على الأقلّ يومياً".

يُذكر أنّ وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أحصت 71 ألفاً و266 شهيداً في القطاع منذ بداية الحرب وحتى 27 ديسمبر 2025، أمّا الحصيلة الرسمية الأخيرة الصادرة أمس الخميس فتشير إلى 72 ألفاً و345 شهيداً.

وفي ما يخصّ البيانات المرصودة بعد وقف إطلاق النار، قالت كالتروب: "نعلم أنّ ثمّة نساء وفتيات من بين الضحايا، غير أنّ البيانات المصنّفة بحسب الجنس والعمر غير متوفّرة بصورة كافية"، ومن ثم لا تعرف بالضبط عددهنّ. وعبّرت بالتالي عن قلقها إزاء استمرار قتل النساء والفتيات، منذ وقف إطلاق النار.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026