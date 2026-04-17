اليونيسف: مقتل وإصابة 833 طفلاً في لبنان
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن ما لا يقل عن 172 طفلا لقوا حتفهم وأصيب 661 آخرون في لبنان خلال الأيام الـ 46 الماضية، فيما اضطر أكثر من 415 ألف طفل إلى النزوح من منازلهم جراء التصعيد الأخير.

ورحبت المنظمة، في بيان اليوم، بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان الليلة الماضية، واعتبرته فرصة حاسمة لحماية الأطفال والعائلات الذين تحملوا معاناة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وشددت "اليونيسف" على أهمية صمود وقف إطلاق النار، مجددة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة احترامه بشكل كامل، والالتزام بالقانون الدولي في جميع الأوقات.

وأكدت أن أطفال لبنان لا يحتاجون إلى مجرد تعليق مؤقت للأعمال العدائية، بل إلى فرصة حقيقية للتعافي، لافتة إلى أن هذا التعافي لن يكون سريعا في ظل الدمار الواسع الذي طال المنازل والمستشفيات والمدارس والبنى التحتية، وما يترتب عليه من قيود مستمرة على وصول الأطفال إلى الخدمات الأساسية.

وأوضحت أن استعادة خدمات التعليم والرعاية الصحية وشبكات المياه، إلى جانب الخدمات الأساسية الأخرى، يمثل أولوية عاجلة لا تحتمل التأجيل.

كما أكدت "اليونيسف" مواصلة عملها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية وشركائها لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم جهود التعافي، داعية الدول والجهات المانحة إلى تكثيف دعمها بشكل عاجل، لضمان حصول الأطفال على الحماية والرعاية والفرص اللازمة لإعادة بناء حياتهم وتحقيق كامل إمكاناتهم.








