يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
"مخططات خطيرة".. تـحـذّيـر عــاجــل مـن صـنـعــاء

"مخططات خطيرة".. تـحـذّيـر عــاجــل مـن صـنـعــاء
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، كيان العدو الإسرائيلي من الاستمرار في تنفيذ مخططاته في الصومال وآخرها الإقدام على إصدار ما يسمى بقرار تعيين سفير للكيان في هرجيسا.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي ولسيادة الصومال واستقلاله ووحدة أراضيه.

وأكدت أن المساعي الإسرائيلية الرامية جعل إقليم أرض الصومال منطلقاً لأنشطة كيان العدو الإسرائيلي ضد الصومال ودول المنطقة لن يكتب لها النجاح.

وشدد البيان على أن التواجد الإسرائيلي في الصومال، يُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة ويشكل تهديداً مباشراً لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي والملاحة الدولية والتجارة العالمية.

ودعا الدول المطلة على البحر الأحمر وكافة الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة المخططات الصهيونية في الصومال.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم للشعب الصومالي ولأمن واستقرار الصومال، واعتبار أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال خطاً أحمراً لا يمكن القبول به وسيتم مواجهته.








المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: أسباب صحية خفية وراء عدوانية الكلاب
عربي ودولي: إيران تعلن فتح مضيق هرمز
رياضة: تشيلسي يمدد عقد كايسيدو حتى 2033
اقتصاد: الذهب يتجه لمكاسب للأسبوع الرابع
اقتصاد: أسعار النفط تهبط أكثر من 11%
فنون ومنوعات: نجوى إبراهيم تثير الجدل بنصيحة “غريبة”
أخبار: بدء صرف إعاشة شهرين لأسر الشهداء
اقتصاد: الدولار عند أدنى مستوى في 6 أسابيع
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: هدنة 10 أيام في لبنان تبدأ الليلة
عربي ودولي: تحذير من انهيار منظومة النفايات بغزة
أخبار: الشوافي يكشف عن أول أيام ذي القعدة
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على لبنان
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
أخبار: صنعاء تدعو إلى خروج مليوني غداً
عربي ودولي: تنديد أممي باستهداف الإسعاف بلبنان
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 72345
أخبار: الإنذار المبكر يحذّر سكان 7 محافظات
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
رياضة: بايرن وأرسنال إلى نصف نهائي الأبطال
أخبار: صنعاء تشن هجوماً على غروندبرغ
محافظات: تفقد قنوات ومصارف السيول بصنعاء
عربي ودولي: الصومال.. مقتل 54 عنصراً من "الشباب"
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: 9225 شهيداً وجريحاً في لبنان
