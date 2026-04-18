"مخططات خطيرة".. تـحـذّيـر عــاجــل مـن صـنـعــاء

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، كيان العدو الإسرائيلي من الاستمرار في تنفيذ مخططاته في الصومال وآخرها الإقدام على إصدار ما يسمى بقرار تعيين سفير للكيان في هرجيسا.



واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي ولسيادة الصومال واستقلاله ووحدة أراضيه.



وأكدت أن المساعي الإسرائيلية الرامية جعل إقليم أرض الصومال منطلقاً لأنشطة كيان العدو الإسرائيلي ضد الصومال ودول المنطقة لن يكتب لها النجاح.



وشدد البيان على أن التواجد الإسرائيلي في الصومال، يُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة ويشكل تهديداً مباشراً لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي والملاحة الدولية والتجارة العالمية.



ودعا الدول المطلة على البحر الأحمر وكافة الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة المخططات الصهيونية في الصومال.



وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم للشعب الصومالي ولأمن واستقرار الصومال، واعتبار أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال خطاً أحمراً لا يمكن القبول به وسيتم مواجهته.