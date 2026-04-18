لبوزة يعزي الشيخ جبران خبيزه بوفاة شقيقه

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ جبران حسن علي خبيزه، عضو اللجنة الدائمة عضو قيادة فرع المؤتمر بمديرية قطابر، شيخ شمل قبائل حنبة، في وفاة شقيقه الشيخ محمد حسن علي خبيزه، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



مشيداً بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وبما بذله من جهد في الاصلاح بين الناس، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة لأشقاء وأبناء الفقيد وأسرته وكافة قبائل حنبة بمديرية قطابر محافظة صعدة في هذا المصاب.



وابتهل نائب رئيس المؤتمر إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون ".