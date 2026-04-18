إقرار مشاريع تمكين اقتصادي بـ620 مليون ريال في إب

أقر اجتماع بمحافظة إب، برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، آلية تنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي في مجالات حصاد المياه والثروة الحيوانية، ومعمل الأسر المنتجة، وفرامات الأعلاف في مديريات القفر ويريم والمخادر، بتمويل من فرع الهيئة العامة للزكاة، وبإجمالي 620 مليون ريال.



وشملت المشاريع في يريم، قروض للثروة الحيوانية، حصاد مياه، معمل خياطة، وفرامة أعلاف بـ250 مليون ريال، والقفر، منظومات طاقة شمسية للري الجماعي، حصاد مياه، وحواجز وكرفانات ب280 مليون ريال، والمخادر، قروض للثروة الحيوانية وحصاد مياه بـ90 مليون ريال.



وتضمنت الآلية تحديد مهام وأدوار مختلف الجهات المنفذة، وفروع هيئة الزكاة والجمعيات التعاونية بالمديريات، بالشراكة مع مؤسسة بنيان التنموية ووحدة التمكين الاقتصادي بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، على أن تتم إجراءات المسح والتنفيذ وتحديد العزل المستهدفة خلال شهر من تاريخ المحضر، تحت إشراف السلطة المحلية بالمديريات المحددة.



وأكد صلاح العمل على تنفيذ مراحل برنامج الاكتفاء الذاتي الذي تشرف عليه حكومة التغيير والبناء، لما له من أثر كبير على زيادة وتحسين مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني وتوفير الخدمات الأساسية في الريف.



من جانبه، اوضح مشرف الجانب الزراعي والتنموي بالمنطقة الرابعة صالح حاجب، أن تحرك الجمعيات التعاونية في هذا الجانب سيحدث قفزة نوعية في مختلف مسارات التنمية التي تعمل عليها المحافظة.



وشدد على ضرورة الاستفادة القصوى من هذه المشاريع وتحويلها إلى مسار تنموي مستدام يعمل على خلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين، بما يلبي متطلبات المرحلة ويسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.