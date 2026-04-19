تحذير: ملايين اليمنيين مُهددون بالمجاعة

تحذير أممي: 18 مليون يمني مُهددون بالمجاعة

المؤتمرنت
تحذير أممي: 18 مليون يمني مُهددون بالمجاعة
حذرت الأمم المتحدة من انزلاق نحو 18 مليون يمني إلى المجاعة، بسبب تراجع المساعدات جراء نقص كبير في التمويل.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان بأن "اليمن يدخل عام 2026 عند نقطة تحول حرجة، حيث يحتاج 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية".

وشدد البيان على أنه "من دون تحرك عاجل، ستزهق أرواح، ويتزعزع استقرار المجتمعات، وتقترب الأنظمة الأساسية من الانهيار".

كما نبه إلى أن التقاعس سيدفع أكثر من 18 مليون شخص إلى جوع شديد مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي وانزلاق المزيد من المناطق نحو ظروف الطوارئ الكارثية.

وأكد أن 19.3 مليون شخص قد يواجهون مخاطر صحية متصاعدة، بينما قرابة 40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئيا فقط أو لا تعمل على الإطلاق.

وأوضح البيان، أن "برنامج الاستجابة الإنسانية لعام 2026 يتطلب مبلغ 2.16 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لـ12 مليون امرأة ورجل وطفل في جميع أنحاء اليمن".

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من تراجع حاد في تمويل عملياتها في اليمن، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم المستمرة منذ نحو 11 عاما.








