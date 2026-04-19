حماس تكشف تفاصيل لقاءات القاهرة

أعلنت حركة حماس أنها عقدت عدداً من اللقاءات والحوارات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية، في القاهرة الأسبوع الماضي، من أجل العمل على استكمال تطبيق كافة بنود المرحلة الأولى "حسب ما ورد في اتفاق شرم الشيخ، حيث لم يلتزم الاحتلال الصهيوني بتطبيق معظم التزاماته فيه، بل واصل خروقاته بشكل يومي".



وأشارت الحركة، في بيان، إلى أنها تعاملت "بشكل إيجابي" مع الحوارات والنقاشات التي جرت، وأكدت "حرصها على استمرار التواصل والتنسيق المستمر مع الإخوة الوسطاء، لإنجاز اتفاق مقبول في ضوء مبادرة الرئيس ترامب واتفاق شرم الشيخ، لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، وبدء عملية الإعمار".



كما أكدت حماس ضرورة إلزام الاحتلال بتطبيق بنود المرحلة الأولى لإتاحة المجال للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، حيث بلغت الإحصائية التراكمية، منذ 7 تشرين الأول 2023، 72,551 و172,274 جريحاً، وفق وزارة الصحة في القطاع.