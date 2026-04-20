طقس متقلّب في اليمن.. هذه تفاصيله

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار رعدية متفرقة على المرتفعات الجبلية، وطقساً مغبراً نسبياً حاراً إلى شديد الحرارة في السهول الساحلية والمناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة قـد يصحبها الرعـد أحيانـاً على مناطق محدودة من محافظـات صعـدة، عمـران، حجـة، صنعاء، المحـويت.



وقد تتشكل الشابورة المائية أثناء الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجبلية الشمالية الغربية.



ومن المتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً نسبياً حاراً رطباً بوجه عام، حاراً إلى شديد الحرارة على سهل تهامة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 34 إلى 39 درجة مئوية، والرياح نشطة على الساحل الغربي وباب المندب تصل سرعتها إلى أكثر من 25 عقدة.



وفي المناطق الصحراوية يُتوقع طقس صحو وحار إلى شديد الحرارة بشكل عام حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 إلى 40 درجة مئوية، والرياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.



ونبه المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والسهول الساحلية، ومن التواجد في ممرات السيول أو عبـورها أثناء وبعـد هطول الأمطار في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها.