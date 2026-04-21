المؤتمرنت -

وفاة سيدة الشاشة الخليجية

توفيت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة الكويتية حياة الفهد، عن عمر ناهز 78 عاماً، بعد معاناة مع المرض، وفق ما أعلنته مصادر فنية رسمية.



ونعى الحساب الرسمي لمؤسسة الفهد للإنتاج الفني الراحلة في بيان، أكد فيه أن الفنانة رحلت بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني والإنساني، مشيراً إلى أنها شكّلت أحد أبرز رموز الدراما الخليجية.



وأضاف البيان أن الفهد تركت إرثاً فنياً كبيراً سيبقى حاضراً في ذاكرة الأجيال، لما قدمته من أعمال بارزة أسهمت في تأسيس وتطوير الدراما في منطقة الخليج.



وتُعد الراحلة، الملقبة بـ”سيدة الشاشة الخليجية”، من أبرز رواد الفن في الكويت والخليج العربي، إذ امتدت مسيرتها لعقود طويلة قدّمت خلالها أعمالاً درامية ومسرحية تركت بصمة واضحة في المشهد الفني العربي.

