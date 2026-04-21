الأربعاء, 22-أبريل-2026 الساعة: 06:18 ص - آخر تحديث: 12:48 ص (48: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
أخبار
إعلان قائمة منتخب اليمن للنهائيات الآسيوية
استقر الجهاز الفني للمنتخب اليمني للناشئين لكرة القدم على القائمة النهائية للمنتخب الذي سيغادر صنعاء لخوض معسكر تدريبي خارجي قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً.

ويلعب ناشئو اليمن في النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة التي تقام منافساتها في مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو المقبل، وتضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات.

وكان الأحمر الصغير اختتم معسكراً تدريبياً في العاصمة صنعاء استمر 5 أسابيع، خاض فيه عدد من المباريات الودية مع أندية أهلي ووحدة صنعاء واليرموك.

وضمت القائمة النهائية 23 لاعباً لخوض غمار المعترك القاري، هم: وسام الأصبحي، خالد دوكم، عمرو وسيم، أكرم خالد، علي المغدي، خالد رزق، محمد شفيع، أحمد نعمان، محسن سالم، عمر الحكمي، فهيم زهير، سيلان بشير، أيمن العبادي، صابر سند، أحمد العبسي، علي شفيق، إبراهيم أنور، أحمد ناصر، القسام محمد النوم، محمد صادق، هيثم توفيق، عبدالرحمن رمزي، عمار عبيد.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب خلال الأيام المقبلة إلى الطائف، للدخول في المرحلة الأخيرة من الإعداد قبل انطلاق البطولة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026