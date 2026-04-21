المؤتمرنت -

مشاورات يمنية سعودية في عمّان

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، عقد اجتماع ضم ممثلين من صنعاء والرياض، ناقش تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة.



وأوضح المكتب في بيان اليوم، أن الاجتماع تطرق إلى سبل تعزيز الأمن لليمنيين من خلال خفض التصعيد ومواصلة الحوار.



وأكد مكتب المبعوث الأممي اعتزامه عقد اجتماعات مقبلة تضم وفود اللجنة الثلاثة، في إطار دعم جهود التهدئة والتوصل إلى حل سياسي.



وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أعلن في ديسمبر 2025، توقيع اتفاق في مسقط برعاية الأمم المتحدة وسلطنة عُمان لتبادل نحو 2900-3000 أسير كخطوة إنسانية هامة ومرحلة جديدة لتعزيز الثقة غير أن مماطلة طرف الرياض حال دون تنفيذ الاتفاق.