ترامب يمدّد وقف إطلاق النار مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقدم طهران مقترحاتها وتكتمل المفاوضات.



وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "نظرا للانقسام الحاد الذي تشهده الحكومة الإيرانية، وهو أمر متوقع، وبناء على طلب المشير عاصم منير ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فقد طلب منا تعليق هجومنا على إيران إلى حين تقديم قادتها وممثليها مقترحا موحدا".



وأضاف: "أصدرت توجيهاتي لقواتنا المسلحة بمواصلة الحصار، والبقاء على أهبة الاستعداد في جميع الجوانب الأخرى، وبالتالي سأمدد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم مقترحهم وانتهاء المناقشات، سواء بالموافقة أو الرفض".