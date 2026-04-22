غزة ..ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 72,562

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأربعاء ، إلى 72,562 شهيداً و 172,320 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023م.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، شهيد جديد ، وشهيد متأثراً بجراحه السابقة ، و 4 إصابات.



ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 786، وإجمالي الإصابات 2,217، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 761.



وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.