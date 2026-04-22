المؤتمرنت -

90 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيدها في استهداف النساء الفلسطينيات عبر عمليات اعتقال ممنهجة ومتواصلة.



وأوضح في بيان صدر اليوم، أن عدد الأسيرات ارتفع خلال شهر أبريل الحالي إلى 90 أسيرة، مشيراً إلى أن هذا العدد سُجل سابقاً في أوج عمليات الاعتقال في الضفة الغربية في بداية جريمة الإبادة الجماعية واستهداف كذلك النساء في غزة.



وبين أن غالبية الأسيرات محتجزات في سجن "الدامون"، ومن بينهن طفلتان، وأسيرة حامل في شهرها الثالث، و25 معتقلة إدارية، وثلاث صحفيات، إضافة إلى أسيرتين مصابتين بالسرطان، وأسيرتين معتقلتين منذ ما قبل الحرب، مؤكدًا أنهن يواجهن ظروف اعتقال قاسية تشمل التجويع، والحرمان، والإهمال الطبي، والتنكيل، إلى جانب العزل والاعتداءات.



وأضاف أن هذا التصعيد يأتي في واحدة من أكثر الفترات دموية بحق النساء الفلسطينيات، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة، بما فيها الاعتداءات الجسدية واحتجاز نساء كرهائن للضغط على عائلاتهن.



وكانت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، كشفت في 14 أبريل عبر بيان مشترك، عن جود أكثر من 9600 أسير فلسطيني بسجون الاحتلال، بينهم 86 سيدة ونحو 350 طفلاً، حتى مطلع أبريل.



وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت "إسرائيل" بدعم أميركي، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.



ومنذ بدء حرب إبادة غزة، صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، حسب تقارير حقوقية.