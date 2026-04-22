نائب رئيس المؤتمر يواسي آل فارع

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ محمد مطلق فارع عضو المجلس المحلي بمديرية حوث محافظة عمران، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.





وأعرب نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن صادق تعازيه وعظيم مواساته لأولاد الفقيد الشبخ/ ماجد محمد مطلق فارع، واخوانه زايد وعبده ومحمد ، وإلى الشيخ / فيصل احمد فارع، وكافة آل فارع بمديرية حوث محافظة عمران، بهذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى -العلي القدير- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه والصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".