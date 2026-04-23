استعدوا.. إليكم طقس الساعات المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب.



ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانـاً على أجزاء من سهل تهامة ومرتفعات محافظات تعـز، الضالع، لحج، البيضاء، غرب كل من مأرب والجوف.



وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.



كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.