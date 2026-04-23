الخميس, 23-أبريل-2026 الساعة: 07:28 م - آخر تحديث: 06:49 م (49: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الإعلامي الكبير الأستاذ محمد شاهر حسن القرشي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي محمد شاهر القرشي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الإعلامي الكبير الأستاذ محمد شاهر حسن القرشي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس تحرير صحيفة الميثاق الأسبق، وأحد الألف المؤسسين للمؤتمر عام 1982م، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته المتميزة والثرية في مجال الإعلام والثقافة والإدارة، طوال مسيرته العملية التي تميزت بالتفاني والإخلاص لمبادئ وقيم الثورة اليمنية (سبتمبر- اكتوبر- نوفمير) ومكتسبات الجمهورية والوحدة حيث تولى عددا من المناصب في مجال الإعلام كان اخرها رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر ووكيل وزارة الإعلام.

منوها إلى أن الفقيد الراحل جسّد بموروثه الفكرى والمعرفي أنموذجاً فريداً للمثقف المشبّع بهموم وقضايا وطنه وأمته العربية والاسلامية، والسياسي المنفتح على مختلف التوجهات والتيارات الفكرية، والصحافي المسكون بالموضوعية والدقة والمسئولية الاخلاقية والمهنية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيقي الفقيد عادل شاهر حسن القرشي وباسل شاهر حسن القرشي وإلى أولاد الفقيد خالد وطاهر وأحمد محمد شاهر حسن القرشي، والتعزية موصولة إلى الأستاذ راسل عمر القرشي نائب رئيس تحرير صحيفة الميثاق، وإلى كافة آل القرشي بمحافظة تعز، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب.. سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وزملاءه وأصدقاءه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: روسيا تُسقط 154 مسيّرة أوكرانية
اقتصاد: النفط يعزز مكاسبه
محافظات: تدشين حملة رفع مخلفات السيول في إب
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
رياضة: برشلونة ينجو من فخ سيلتا فيغو
رياضة: بايرن يعبر إلى نهائي كأس ألمانيا
رياضة: سيتي يخطف صدارة البريميرليغ
رياضة: باريس يستعيد التوازن بثلاثية في نانت
رياضة: تشيلسي يقيل مدربه روسينيور
عربي ودولي: تحذيرات من تفاقم أوضاع المرضى في غزة
عربي ودولي: 90 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع النفط
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة
فنون ومنوعات: شاب هندي يخدع 180 فتاة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,562
رياضة: ريال مدريد يهزم ألافيس 2-1
رياضة: الإنتر إلى نهائي كأس إيطاليا
أخبار: برلماني أوروبي ينتقد صمت الاعلام الغربي تجاه العدوان على اليمن
عربي ودولي: توغل إسرائيلي في درعا والقنيطرة
عربي ودولي: ترامب يمدّد وقف إطلاق النار مع إيران
مجتمع مدني: "قاتل صامت" قد ينهي حياتك!
أخبار: مشاورات يمنية سعودية في عمّان
اقتصاد: الذهب يتراجع متأثراً بارتفاع الدولار
اقتصاد: أسعار النفط تقفز 5%
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026