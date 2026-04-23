صلاح يتفقد العمل بمشاريع الطرق والصيانة

الخميس, 23-أبريل-2026 الساعة: 10:20 م - آخر تحديث: 09:33 م (33: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - تفقّد محافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، سير العمل في مشاريع الطرق والصيانة الحضرية للشوارع بمركز المحافظة

المؤتمرنت -
تفقّد محافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، سير العمل في مشاريع الطرق والصيانة الحضرية للشوارع بمركز المحافظة.

واطلّع المحافظ صلاح على مستوى التنفيذ بمشروع طريق خط بعدان البالغ طوله 480 متراً وبعرض 12 متراً، بإجمالي مساحة 5500 متر مربع، وبنسبة إنجاز 25 بالمائة، وبتكلفة إجمالية 123 مليوناً و500 ألف ريال، بتمويل السلطة المحلية ووحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة.

كما تفقد أعمال إعادة تأهيل الجزيرة الوسطية الواقعة بين شارع 16 وطريق السبل بمركز المحافظة، والتي تشمل التشجير وطلاء البردورات، بتمويل صندوق النظافة والتحسين وبمساهمة مجتمعية.

وتم الاطلاع على مشروع الصيانة الروتينية لشوارع مركز المحافظة، الذي بلغت نسبة إنجازه 95 بالمائة، بتكلفة 143 مليون ريال بتمويل المجلس المحلي، يتضمن ترميم حفريات وصيانة الرصف الحجري في عدد من الشوارع الحيوية بمديريتي الظهار والمشنة، ومنها شوارع تعز وفروعه، والعدير، والسبل، والمحافظة، والجامعة، إضافة إلى بعض شوارع المدينة القديمة.

وأكد المحافظ صلاح، أهمية مضاعفة الجهود واستمرار العمل لإنجاز المشاريع في المواعيد المحددة، لما لها من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة في التنفيذ.

وأشار إلى أن المشاريع الخدمية تمثل أولوية للسلطة المحلية ضمن خططها الرامية إلى تطوير البنية التحتية في مركز المحافظة، لافتاً إلى أن دعم ومساندة المجتمع يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز الشراكة المجتمعية في تنفيذ المشاريع الخدمية.

واعتبر محافظ إب، مشاريع الطرق شريانًا حيويًا للتنمية في المحافظة، لما لها من دور محوري في تسهيل حركة التنقل وربط المديريات ببعضها وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري، مؤكدًا أن تحسين شبكة الطرق يسهم في خفض تكاليف النقل وتيسير وصول الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

وثمّن دور الجهات المنفذة والممولة، خاصة وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة وصندوق النظافة والمجلس المحلي، والمبادرات المجتمعية، مؤكداً أن تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

بدوره، أوضح مدير الوحدة التنفيذية لمشاريع الطرق بالمحافظة المهندس خالد الصلاحي، أن الأعمال تسير وفق الخطط المحددة وبإشراف فني مستمر.

ولفت إلى حرص الفرق الهندسية على معالجة التحديات الميدانية أولاً بأول لضمان جودة التنفيذ، مبينًا أن نسبة الإنجاز في مشاريع الصيانة تعكس مستوى الالتزام والحرص على تحسين شبكة الطرق وتسهيل حركة السير في مركز المحافظة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: 4 أمراض تكون أكثر تهديداً صباحاً
اقتصاد: تراجع طفيف في أسعار الذهب
رياضة: رسمياً.. برشلونة يخسر يامال
عربي ودولي: روسيا تُسقط 154 مسيّرة أوكرانية
اقتصاد: النفط يعزز مكاسبه
محافظات: تدشين حملة رفع مخلفات السيول في إب
أخبار: تدشين حملة للرقابة على الأسعار في إب
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: 72568 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
رياضة: برشلونة ينجو من فخ سيلتا فيغو
رياضة: بايرن يعبر إلى نهائي كأس ألمانيا
رياضة: سيتي يخطف صدارة البريميرليغ
رياضة: باريس يستعيد التوازن بثلاثية في نانت
رياضة: تشيلسي يقيل مدربه روسينيور
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يواسي آل فارع
عربي ودولي: تحذيرات من تفاقم أوضاع المرضى في غزة
عربي ودولي: 90 أسيرة فلسطينية في سجون الاحتلال
اقتصاد: الذهب يرتفع مع تراجع النفط
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أخبار: الطقس في اليمن: احذروا الساعات المقبلة
فنون ومنوعات: شاب هندي يخدع 180 فتاة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72,562
رياضة: ريال مدريد يهزم ألافيس 2-1
رياضة: الإنتر إلى نهائي كأس إيطاليا
أخبار: برلماني أوروبي ينتقد صمت الاعلام الغربي تجاه العدوان على اليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026