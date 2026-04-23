غارات إسرائيلية وتفجير منازل في لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانه وانتهاكاته في جنوب لبنان، حيث أقدم على إحراق وتفجير عدد من المنازل في بلدتي ميس الجبل والخيام.



وأحرقت قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى منازل في حي المفيلحة غربي بلدة ميس الجبل، كما نفذت تفجيرا في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار الذي بدأ يوم 17 أبريل الجاري وينتهي الأحد.



وشن طيران العدو الإسرائيلي غارتين على قضاء النبطية وبلدة ياطر، أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين وإصابة 2 آخرين بينهم طفل.



وقال المركز الوطني للبحوث العلمية في لبنان، إنه خلال 45 يوما من الحرب، دُمرت 21 ألفا و700 وحدة سكنية بشكل كامل، كما تعرضت 40 ألفا و500 وحدة أخرى للضرر.



ويأتي هذا التصعيد قبيل انعقاد جولة ثانية من المباحثات التمهيدية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، على مستوى السفراء في العاصمة الأمريكية واشنطن، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 17 أبريل، هدنة لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، إلا أن الاحتلال يواصل خرقها بشكل يومي، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير واسع في المناطق الجنوبية.



وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفر العدوان الإسرائيلي المستمر منذ الثاني من مارس الماضي وحتى مساء اليوم، عن استشهاد 2483 شخصاً وإصابة 7 آلاف و707 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من مليون شخص، فضلاً عن دمار واسع في البنية التحتية.