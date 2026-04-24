المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ حسين المقدشي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حسين محمد المقدشي عضو مجلس الشورى، في وفاة نجله شهاب، الذي وافاه الاجل في حادث مروري مؤسف.



وعبّر رئيس المؤتمر في البرقية بإسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره عن خالص التعازي وعميق المواساة للشيخ حسين المقدشي عضو مجلس الشورى ونجله الشيخ محمد حسين المقدشي مستشار المجلس السياسي الأعلى وأفراد الأسرة وآل المقدشي كافة بهذا المصاب؛ سائلاً المولى -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



وإنا لله وإنا إليه راجعون..