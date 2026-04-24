الأرصاد يكشف مستجدات طقس اليمن

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفاوتة ومتفرقة مصحوبة بالرعد على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشـدة على محافظـات صعدة، إب، ريمة، المحويت، حجة، ذمار، تعز، صنعاء، عمران وسهل تهامة.



فيما قد تهطل أمطار متـفرقة يصحبها الرعـد أحيانـاً على أجزاء من محافظات الضالع، لحج، البيضاء، وغرب كل من الجوف ومأرب.



وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أوعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.



كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.