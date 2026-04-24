يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَحيَّةً لِلشَّعبِ الإيرانيّ المُجاهدِ وقيادَتِهِ المُبارَكةِ وهو يُواجِهُ العُدوانَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أبوراس.. والخطاب المسئول في مواجهة تحديات المرحلة
توفيق عثمان الشرعبي
المرتبات شريان حياة لا يقبل التسويف والمماطلة
يحيى علي نوري
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
المؤتمر نت - واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، في خرق متواصل للهدنة التي بدأت في 16 أبريل الجاري لمدة عشرة أيام

رغم تمديد الهدنة.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان

المؤتمرنت -
رغم تمديد الهدنة.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان
واصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، في خرق متواصل للهدنة التي بدأت في 16 أبريل الجاري لمدة عشرة أيام، قبل أن يتم تمديدها منتصف ليل أمس لثلاثة أسابيع إضافية.

ونفذت قوات الاحتلال منذ صباح اليوم عمليات نسف واسعة وتفجيرات للمنازل في بلدات الناقورة والبياضة والخيام وحانين، وقصفت بالمدفعية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد في قضاء صور.

كما شنت طائرات العدو الإسرائيلي 3 غارات على بلدة دير عامص في قضاء صور، وغارة بلدة ياطر في بنت جبيل، وغارة على بلدة تولين بقضاء مرجعيون، خلفت عدداً من الشهداء والجرحى.

وواصلت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية جرف الطرق وتدمير المنازل والبنى التحتية، من أعمدة الكهرباء وشبكاتها واقتلاع أشجار الزيتون في حي البركة، في بلدة دبل في قضاء بنت جبيل.

وشنت "إسرائيل" -في الثاني من مارس- عدوانا على لبنان، خلّف 2491 شهيداً و7719 مصاباً، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.








المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة
فنون ومنوعات: تدهور جديد في صحة هاني شاكر!
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والنفط
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: غارات إسرائيلية وتفجير منازل في لبنان
عربي ودولي: الاحتلال يقتحم مخيم العروب بالخليل
علوم وتقنية: 4 أمراض تكون أكثر تهديداً صباحاً
اقتصاد: تراجع طفيف في أسعار الذهب
رياضة: رسمياً.. برشلونة يخسر يامال
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة الإعلامي محمد شاهر
أخبار: لبوزة يعزي محمد بغاشة بوفاة والده
عربي ودولي: روسيا تُسقط 154 مسيّرة أوكرانية
اقتصاد: النفط يعزز مكاسبه
محافظات: تدشين حملة رفع مخلفات السيول في إب
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الإعلامي القرشي
أخبار: تدشين حملة للرقابة على الأسعار في إب
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: 72568 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
رياضة: برشلونة ينجو من فخ سيلتا فيغو
رياضة: بايرن يعبر إلى نهائي كأس ألمانيا
رياضة: سيتي يخطف صدارة البريميرليغ
رياضة: باريس يستعيد التوازن بثلاثية في نانت
رياضة: تشيلسي يقيل مدربه روسينيور
أخبار: نائب رئيس المؤتمر يواسي آل فارع
عربي ودولي: تحذيرات من تفاقم أوضاع المرضى في غزة
