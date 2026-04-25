ناشئو اليمن يغادرون إلى جدة

يغادر منتخب الناشئين لكرة القدم العاصمة صنعاء في السابعة من مساء اليوم متوجهاً إلى مدينة جدة السعودية، لخوض غمار نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، المقررة من 5 إلى 22 مايو المقبل.



ويلعب ناشئو اليمن النهائيات الآسيوية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات فيتنام، الإمارات، كوريا الجنوبية، وذلك بعد إعلان الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هيثم الأصبحي القائمة النهائية للمنتخب والمكونة من 23 لاعباً.



وضمت التشكيلة النهائية للمنتخب كل من "وسام الأصبحي، خالد دوكم، عمرو وسيم، أكرم خالد، علي المغدي، خالد رزق، محمد شفيع، أحمد نعمان، محسن سالم، عمر الحكمي، فهيم زهير، سيلان بشير، أيمن العبادي، صابر سند، أحمد العبسي، علي شفيق، إبراهيم أنور، أحمد ناصر، القسام محمد النوم، محمد صادق، هيثم توفيق، عبدالرحمن رمزي، عمار عبيد".



ويستهل الأحمر الصغير مشواره في البطولة بمواجهة فيتنام يوم الأربعاء 6 مايو، تليها مباراة الإمارات في الجولة الثانية الأحد 10 مايو، قبل أن يختتم دور المجموعات الأربعاء 13 مايو بمواجهة قوية أمام كوريا الجنوبية.