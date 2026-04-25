المؤتمر نت - التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، اليوم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي

الراعي يشيد بجهود وزارة التربية

التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، اليوم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي.

وفي اللقاء، نوه رئيس مجلس النواب بحجم وعظم المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.

وأشار إلى أهمية الارتقاء بمستوى الأداء التربوي والتعليمي والمهني ووضع المعالجات اللازمة لأوجه القصور أينما وجدت، مشيدًا بجهود الوزارة وكافة منتسبيها في سبيل تطوير المناهج الدراسية وبما يكفل الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية إلى المستوى الذي تنشده القيادة الثورية والسياسية وتطلعات الشعب اليمني.

وثمن الراعي الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في سبيل تنفيذ المهام والمسؤوليات المنوطة بها لتقديم الخدمات التربوية والتعليمية والفنية والنهوض بالبحث العلمي وبما يخدم عملية التنمية.

وشددّ على أهمية تعزيز الرقابة المستمرة على كافة قطاعات ومراحل العملية التربوية والتعليمية والتحري في الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة التي من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء التربوي والتعليمي والمهني وتحسين مستوى أداء الوزارة والجهات التابعة لها ووضع الحلول والمعالجات المناسبة.

وأكد أهمية توفير الاحتياجات اللازمة للعملية التعليمية في كافة مستوياتها ومراحلها المختلفة، خاصة ما يتعلق بتطوير وتحديث مجالات الدراسات العليا والبحث العلمي وبما يخدم التنمية ويلبي احتياجات سوق العمل.

وجددّ رئيس مجلس النواب، التأكيد على استعداد المجلس تقديم العون للوزارة واستقبال أي مقترحات أو تعديلات للقوانين ذات الصلة وبما يخدم العملية التعليمية ويلبي احتياجات ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء.

وأكد رئيس مجلس النواب، أهمية مضاعفة الجهود لإيجاد بيئة تربوية وتعليمية مناسبة تليق بحجم التضحيات والانتصارات الوطنية التي تحققت بفضل الله تعالى وهمة المخلصين في مواجهة تداعيات العدوان والحصار على كافة المستويات التعليمية.

ولفت إلى أهمية تكاتف الجهود لتطوير التعليم بمختلف مراحله، وبما يواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم اليوم، مشيرا إلى أهمية العمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس ذات الصلة.

بدوره قدّم وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، شرحًا موجزًا عن جهود الوزارة وخططها المرحلية والإستراتيجية التي تنفذها لتحسين العملية التعليمية وتطوير المنهج الدراسي في مختلف المراحل.

واستعرض مستوى أداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي 1447هـ، معبرًا عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب لجهودهم واهتماماتهم بمتابعة جهود الوزارة وحرصهم على تطوير التشريعات ذات الصلة بالعملية التربوية والتعليمية والتعليم المهني وكذا ما يتعلق بالرقابة على أداء الوزارة والجهات التابعة لها.

وتطرق الوزير الصعدي، إلى الجهود والخطوات التي تبذلها الوزارة في سبيل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية في كافة مراحلها وتخصصاتها.








