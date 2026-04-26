أمطار متوقعة على 4 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت.



ويُحتمل هطول أمطار متفرقة على مناطق محدودة في محافظات ذمار، ريمة، إب، تعز، غرب صنعاء، سهل تهامة.



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.