المؤتمرنت -

لبنان.. 2521 شهيداً منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ الثاني من مارس الماضي وحتى اليوم، بلغت 2521 شهيداً و7804 مصابين.



وأفادت الوزارة في بيان، بأن الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان أمس الأحد، أسفرت عن 14 شهيداً من بينهم طفلان وامرأتان، و37 مصاباً من بينهم ثلاث نساء.



وشن طيران العدو اليوم غارة أطراف مجدل سلم – الصوانة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. كما استهدف بعدة غارات بلدة خربة سلم – منطقة العين، والمنطقة الواقعة بين بلدتي المالكية والشعيتية جنوبي صور.



ونفّذت قوات الاحتلال تفجيراً في بلدة الطيبة في قضاء مرجعيون، فضلاً عن عملية تفجير للمنازل بين يارون ومدينة بنت جبيل، جنوباً، كذلك تعرّضت بلدة ياطر لقصف مدفعي متقطع، وسبق ذلك عملية تمشيط داخل مدينة بنت جبيل، مع إطلاق عدد من القذائف من دبابة ميركافا باتجاه منازل في المدينة.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوبي لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 أبريل الجاري لمدة عشرة أيام وتم تمديدها يوم الجمعة الماضي لمدة ثلاثة أسابيع.