إستعدّوا لأسبوع عاصف.. الشوافي يحذّر سكان صنعاء

حذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي -الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية- سكان العاصمة صنعاء من أسبوع ماطر بغزارة وسيول جارفة.



وتوقع الفلكي الشوافي هطول أمطار غزيرة على صنعاء وسيول جارفة تجتاح السائلة ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الاثنين المقبل.



وأشار الشوافي إلى استمرار توسع هطول الأمطار الرعدية على معظم المحافظات اليمنية.



ونبه الفلكي اليمني المواطنين القاطنين على امتداد السائلة بتوخي الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات وتوجيهات الدفاع المدني.



ودعا الشوافي الجهات الرسمية لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والحيلولة دون دخول السيارات إلى سائلة صنعاء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، وكذا فتح وتنظيف قنوات تصريف مياه السيول.